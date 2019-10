Berliner Notizen : Von Liebe und Gefühlen

In der internationalen Politik ist inzwischen alles möglich. Auch, dass Briefe ohne Unterschrift verschickt werden. So verfuhr der britische Premierminister Boris Johnson, als er bei der Europäischen Union eine Verschiebung des Brexits beantragte.

Ob Bundeskanzlerin Angela Merkel genauso vorgehen würde bei offiziellen Schreiben? Darauf antwortete Regierungssprecher Steffen Seibert in dieser Woche: „Es erschiene mir ungewöhnlich.“ Selbst ein „am“ kommt da wohl nicht in Frage. Das steht meist unter den SMS der Kanzlerin.

Mit den Gefühlen ist das so eine Sache. Finanzminister Olaf Scholz meinte zum Bespiel am Freitag im Bundestag mit Blick auf das Klimapaket: „Das wird eine Liebe auf den zweiten Blick.“ Ein schöner Traum des Ministers. Unions-Parlamentsgeschäftsführer Michael Grosse-Brömer hat es hingegen nicht so mit den Emotionen. Er wollte sich lieber zurückhalten: „Das mit dem Gefühl, sagt meine Frau, ist bei mir nämlich immer ein bisschen schwierig.“