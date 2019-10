Viele Verlierer in Thüringen : Erneute Watsche für die Groko-Parteien CDU und SPD

Berlin Die ersten Glückwünsche aus Berlin kamen schon direkt nach der Prognose um 18 Uhr: „Die Sieger dieses Wahlabends heißen die Linke Thüringen und Bodo Ramelow“, triumphierte der Fraktionschef im Bundestag, Dietmar Bartsch.

Im Karl-Liebknecht-Haus hatte man nach den letzten enttäuschenden Ergebnissen bei Landtagswahlen die Sorge, im Osten nicht mehr gebraucht zu werden. Die Linkspartei benötigte daher dringend ein Erfolgserlebnis. Ramelow lieferte es. Der Erfolg in Thüringen werde der gesamten Partei guttun, jubelte Parteichef Bernd Riexinger. „Wir haben im Osten wieder eine Wahl gewonnen, das wird die ganze Bundespartei stärken. Wir sind auf einem aufsteigenden Ast.“ Ramelow habe nun einen klaren Regierungsauftrag, ergänzte der Vorsitzende. Mit wem er den allerdings umsetzen könnte, ist völlig unklar. Denn noch will niemand mit Ramelow – und seine rot-rot-grüne Landesregierung wurde abgewählt.

Möglich wäre eine Zusammenarbeit mit der CDU. Doch die hatte Spitzenkandidat Mike Mohring vor der Wahl ausgeschlossen. So müsse es auch bleiben, forderte in Berlin vehement Generalsekretär Paul Ziemiak. Für die Union sei der Wahlausgang wegen zweistelliger Verluste „ein bitterer Abend“. So schlimm hatte sich das keiner im Konrad-Adenauer-Haus vorgestellt, entsprechend mies war die Stimmung. Ziemiak betonte erneut, es werde keine Koalition mit der Linken geben. Die Differenzen seien „unüberbrückbar“. Auch FDP-Chef Christian Lindner erteilte einer Zusammenarbeit mit Ramelow in einer Vierer-Koalition eine Absage: „Die Linke will ein anderes Land.“ Da werde die FDP nicht mitmachen.