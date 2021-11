Von 180 auf 90 Kilo : Reiner Calmund auf neuem Foto kaum wiederzuerkennen: „Hätte mich viel früher operieren lassen sollen“

Reiner Calmund heute mit 90 Kilo. Sein Gewicht hat der Ex-Fußball-Manager in knapp zwei Jahren halbiert Foto: imago images/Future Image/Nicole Kubelka via www.imago-images.de

Es ist keine zwei Jahre her, da hat er das Doppelte gewogen. 180 Kilo. Auf einem aktuellen Foto ist er kaum wiederzuerkennen: Reiner Calmund bringt nach seiner Magen-OP noch 90 Kilo auf die Waage. Die beste Entscheidung, sagt der Ex-Fußball-Manager aus Saarlouis heute. Der SZ gibt er Einblicke in sein neues Leben.

Der Grund ist: Hier sieht man so deutlich wie bisher noch nie, wie viel Calmund in den vergangenen zwei Jahren wirklich abgenommen hat: 180 Kilo hat er noch Anfang 2020 gewogen. Als „dicker Mops“, bezeichnet Calmund sich selbst rückblickend. Auf dem neuen Bild ist er kaum mehr wiederzuerkennen, wiegt heute 90 Kilo weniger.

Er hat sein Gewicht halbiert. Der neue „Calli“ hat mit dem von vor zwei Jahren zumindest äußerlich nichts mehr zu tun! Wird der Manager, der in Saarlouis lebt, überhaupt noch erkannt? „Doch, doch. Die Leute kennen mich ja. Die erkennen mich auf der Straße noch und die schreiben mich auch an und fragen, wie das war mit der OP. Darüber freue ich mich am meisten. Und dann erkläre ich denen das. Ich antworte jedem einzelnen“, sagte Calmund der SZ.