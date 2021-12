Entscheidung gefallen : Das ist das „Wort des Jahres“ 2021

Die Gesellschaft für Sprache entschied heute über das Wort des Jahres. Im vergangenen Jahr wurde „Corona-Pandemie“ zum „Wort des Jahres“ gekürt. Und auch in diesem Jahre prägte die Pandemie die Entscheidung.

„Wellenbrecher“ ist das „Wort des Jahres“ 2021. Das hat die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) am Freitag in Wiesbaden mitgeteilt. Das Wort stamme aus dem Küstenschutz und werde mittlerweile für Maßnahmen benutzt, die zum Schutz der Bevölkerung in der Corona-Pandemie angewendet werden, erklärte GfdS-Geschäftsführerin Andrea-Eva Ewels.