Hersteller warnt Wer diese Schokolade ist, kann sich verletzten

Die möglichen Kleinteile, die normalerweise nichts in der Schokolade verloren haben, sollen eine Gefahr für die Gesundheit darstellen, heißt es in dem im Internet veröffentlichten Bericht weiter. So könnten Metallstücke, Glasscherben oder -splitter, Holz- und Kunststoffreste „zu ernsthaften Verletzungen“ in Mund und Rachen führen. Innere Verletzungen und Blutungen seien nicht auszuschließen.

Ob der Handel die entsprechenden Ritter-Sport-Tafeln anstandslos zurücknimmt, dazu mache das Unternehmen keine Angaben. Allerdings raten Experten beim Portal Produktwarnung dazu, die reklamierte Ware im Geschäft abzugeben.