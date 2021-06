Feier fällt Corona zum Opfer : Auch Reiner Calmund war schon da

Bernd Hessel mit der großen Jubiläumstafel, auf der viele außergewöhnliche Momente aus den vergangenen zehn Jahren festgehalten sind. Foto: Hessel

Beckingen Sie war eine der ersten in Deutschland: Seit zehn Jahren gibt es die Fußballgolfanlage am Saargarten in Beckingen. Gefeiert werden kann aber nicht.

Ein bisschen traurig ist er schon. Eigentlich wollte Bernd Hessel mit seiner Frau Monika an diesem Wochenende das zehn-jährige Bestehen der Fußballgolf-Anlage in Saarfels feiern. Doch nun ist auch diese Feier ein Opfer von Corona geworden. Unter den gegebenen Umständen mache es einfach keinen Sinn, musste Hessel einsehen.

Unterkriegen lässt sich der Betreiber aber nicht. Die große Jubiläumstafel mit vielen schönen Momenten aus den vergangenen zehn Jahren – die eigentlich im Rahmen des Festes enthüllt werden sollte – hat Hessel nun kurzerhand einfach so aufgestellt. nicht. „Ein bißchen stolz sind wir ja auch, dass wir nun schon zehn Jahre mit diesem besonderen Freizeitangebot vor Ort sind“, sagt er.

Damals war er der Erste im Saarland, der einen solchen Platz baute. Die Schar der illustren Gäste, die seither auf dem mehr als 50 000 Quadratmeter großen Platz am Saar-Ufer vorbeischaute, ist groß. Reiner Calmund war schon da, und auch Ex-Profi Philipp Wollscheid spielte bereits hier. Sogar Annegret Kramp-Karrenbauer. Dazu die Profi-Mannschaft des 1. FC Saarbrücken und Jugendmannschaften des FC Bayern München, des SV Werder Bremen, von Juventus Turin oder dem FC Barcelona.

Die Beckinger Fussballgolf-Anlage im Saartal unmittelbar neben dem Saargarten aus der Vogelperspektive Foto: Ruppenthal

2010, als Hessel den Antrag zur Errichtung der Anlage stellte, existierten in Deutschland gerade mal drei Anlagen dieser Größe, erzählt er stolz. Das Angebot sollte bewusst auch ein grenzüberschreitender touristischer Magnet werden. Nach dem offiziellen Spatenstich am 2. August 2011 begannen die Arbeiten. Die offizielle Eröffnung der 18-Bahnen-Anlage erfolgte am 1. Juni 2012.

Acht Teilzeitkräfte und eine Vollzeitkraft haben hier mittlerweile Arbeit gefunden. „Es war damals schon ein Sprung ins kalte Wasser gewesen“, gibt Hessel zu, zumal niemand sagen konnte, wie die Erfolgsaussichten für ein derartiges Projekt sind. Hessel räumt ein, dass er ursprünglich geplant hatte, die Anlage nur fünf Jahre lang zu betreiben. Aber die Realität habe dann schnell gezeigt, dass der eingeschlagene Weg der richtige war. Seine Frau Monika, gleichzeitig auch die Geschäftsführerin, sagt zu dem Erfolgsgeheimnis: „Die Gäste kommen gut gelaunt zu uns, und sie gehen noch besser gelaunt nach Hause!“ Das zeigt sich in Nicht-Corona-Zeiten etwa bei Kindergeburtstagen, Firmenfeiern, Gruppenevents und Junggesellenabschieden.

Julian Kelkel aus Reimsbach wurde in Schweden Weltmeister im Fußball-Golf. Zusammen mit Tobias Mathaess aus Dirmstein gewann er die Doppel-Disziplin. Auch er ist regelmäßig in Beckingen zu Gast. Foto: rup

Doch es wird auch ernsthaft gespielt: 2013 fand die 1. deutsche Betriebssportmeisterschaft im Fußballgolf in Beckingen statt. Mittlerweile wurden zudem fünf Saarlandmeisterschaften unter der Federführung des 1. Deutschen Fußballgolfverbandes ausgetragen.

Ende Juli 2013 wurde Julian Kelkel aus Reimsbach in Schweden sogar als erster Saarländer Weltmeister im Doppel in dieser Sportart – und Anlagenchef Bernd Hessel konnte 2018 in Cornwall (England) den zweiten Platz im Doppel anlässlich der 1. English Open erzielen. Gesteigert wurde dies noch durch den Erfolg von Florian Müller aus Illingen, der 2020 sogar deutscher Meister wurde und hierfür oft und hart auf der Anlage in Beckingen trainiert hatte.