Wer hat die meisten Follower auf Instagram? : Das sind die zwölf beliebtesten Influencer aus dem Saarland

Foto: dpa-tmn/Catherine Waibel

Unzählige junge Menschen sind heute auf Instagram unterwegs. Und einige davon verdienen damit sogar richtig viel Geld. Auch aus dem Saarland gibt es erfolgreiche Influencer: Diese zwölf kommen bei den Fans am besten an.

Die SZ hat das Internet durchforstet, um nach den zwölf erfolgreichsten saarländischen Influencerinnen und Influencern auf Instagram zu suchen. Behilflich war dabei auch die Website ninjaoutreach.com, die die Top-Instagram-Influencer anhand von Follower-Zahlen sortiert. Nicht-öffentliche Accounts und Kanäle mit anzüglichem Inhalte wurden von uns nicht berücksichtigt.

Los geht es mit Platz Nummer 12: strssarah (25 600 Abonnenten)

Unter die Top 12 der saarländischen Influencer hat es die Neunkircherin Sarah Strichertz geschafft. Auf ihrem Instagram-Kanal strssarah veröffentlicht sie einen bunten Mix aus Reise-, Mode-, Einrichtungs- und Rezepttipps. Ihre Heimatverbundenheit zeigt sie offen in einer eigenen Saarland-Story. Hier fällt auf: Die Liebe zur Saar geht vor allem durch den Magen.

Auf Rang 11 folgt: _natuerlichblond_ (26.300 Abonnenten)

Christiane Willemse aus Völklingen, kurz „Chrissy“, feiert sich und ihren Körper derzeit auf Instagram: Denn sie ist schön schwanger. Wenn sie nicht gerade für Handyhüllen wirbt, haut sie ein Foto von ihrem Rudel an äußerst fotogenen Stubentigern raus. In ihren Storys schwätzt „Chrissy“ Freischnauze Platt – eine Influencerin, die auch Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) abonniert hat.

Hier kommt Platz 10: fraubolle_fotografiert (27 800 Abonnenten)

Annina Dessauer aus Schwalbach hat ihr Herz an die Porträtfotografie verloren - und das sieht man auf ihrem Instagram-Account. Besonders Wassershootings haben es der Fotografin angetan. An Land setzt sie ihre Fotomodelle beispielsweise auf Schloss Münchweiler in Wadern gekonnt in Szene und macht aus normalen Saarländerinnen und Saarländern mystische Wesen.

Ein Blick auf Rang 9: ivo.bec (29 700 Abonnenten)

Ivonne Becker aus Merchweiler gibt auf Instagram einen tiefen Einblick in ihren Kleiderschrank. Sie zeigt regelmäßig ihren Followern, wie frau modisch durch Frühling, Sommer, Herbst und Winter kommt. Zwischendurch wirbt sie für Kosmetikprodukte oder posiert mit ihrem vierbeinigen Liebling „Eddy“. Ihr Kanal gefällt auch der Saarbrücker Bürgermeisterin Barbara Meyer-Gluche (Grüne).

Tadaaa, Platz 8: melvinheid (29 900 Abonnenten)

Melvin Heid aus Auersmacher verkörpert auf Instagram den netten Fashion- und vor allem Fitness-Blogger von nebenan. Seine Posts strotzen nur so von Testosteron und Muckis. Der Kanal des Saarländers macht klar: Hinter einem Traumkörper steckt jede Menge harte Arbeit. Unter anderem der saarländische Spitzen-Schwimmer Andreas Waschburger folgt ihm.

Zack, Rang 7: rensche_xo (40 700 Abonnenten)

Die Saarländerin Verena Steigner ist praktisch das weibliche Pedant zu Melvin Heid. Vor einigen Jahren ist auch sie dem Fitness-Hype verfallen. Die Verwaltungsfachangestellte modelt nebenher für die selbsternannte „sportlichste Modelagentur der Welt“: die McFIT Models. Auf ihrem Instagram-Kanal wirbt sie für Sportbekleidung und Fitness-Food. Verena spricht in den Storys aber auch ein ernstes Thema an: das Absetzen der Anti-Baby-Pille.

Die nächste bitte, Platz 6: juliagerhard_official (106 000 Abonnenten)

Nachwuchsschauspielerin Julia Gerhard aus Schmelz lässt die Follower an ihrem Alltag teilhaben. Dabei beweist sie, dass sie genauso gut Grießbrei kochen kann wie auch Carpool-Karaoke beherrscht. In den Reels gibt sie mit einem Augenzwinkern gelegentlich eine Kostprobe ihres schauspielerischen Könnens.

Das ist Platz 5: justyves (125 000 Abonnenten)

Der Völklinger Yves Benjamin Rech ist nicht auf den Mund gefallen. Schon mit 16 Jahren behauptete er gegenüber der SZ, er sei der „größte Influencer des Saarlandes“. Vier Jahre später hält Rech sich erfolgreich auf Instagram im Gespräch und wirbt für Klamotten oder Uhren.

Sprung auf Platz 4: pascal.kappes (136 000 Abonnenten)

Spätestens nach Promi BigBrother ist Pascal Michèl Kappés aus Bischmisheim auch eine bundesweite Marke. Zuletzt schwärmte der ehemalige Mister Saarland im SZ-Interview von seiner neuen Liebe. Zusammen mit „Glöckchen“ posiert er dann auch vor der Kamera und macht Werbung für Adventskalender mit dem gewissen Etwas.

Hier ist Platz 3: prinzessin_jasmin (195 000 Abonnenten)

Jasmin Lehmann aus Freisen nimmt die Follower mit ins Fitnessstudio. Hier stemmt sie Gewichte oder läuft allen auf dem Laufband davon. Als Personal Coach gibt sie unter anderem Tipps zu den Themen Training und Ernährung. Geräte- und Sportbekleidungshersteller gehören passend zu ihren Werbepartnern.

Lesen Sie auch Yves Rech : Der größte saarländische Influencer

Platz 2 geht an: eva_188 (393.000 Abonnenten)

Bloggerin Eva Tassone aus Quierschied befasst sich mit den Themen Fashion, Beauty, Fitness und Lifestyle. In ihren Storys nimmt die Kinder- und Hundemama ihre Follower beispielsweise mit an den Gardasee oder nach Südtirol. Auf Instagram rührt sie die Werbetrommel unter anderem für Schönheitsprodukte, Kleidung und Schmuck.

The one and only, Platz 1: fitgreenmind (1,3 Millionen Abonennten)