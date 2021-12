Aussichten der Meteorologen : Glätte und Schnee im Saarland – so wird das Wetter zum Wochenstart

Glätte und Schnee im Saarland – so wird das Wetter zum Wochenstart

Saarbrücken Nach einem im Vergleich zu anderen Bundesländern sonnenstarken November im Saarland, dominieren bislang im Dezember Nebel und Wolken. Ob sich daran in den kommenden Tagen etwas ändert, sagen die Experten des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Nach einem eher grauen Wochenende blicken die Meteorologen nun zum Start in die neue Woche auf die Entwicklungen der kommenden Tage. Demnach müssen sich die Saarländer auch weiterhin mit grauem Winterwetter leben.

Neue Studie: So gut hilft das „Wundermittel“ Zink gegen Schnupfen

Erkältungszeit derzeit auch im Saarland : Neue Studie: So gut hilft das „Wundermittel“ Zink gegen Schnupfen

So sollen die Wolken im Verlaufe des Montags, 6. Dezember, dichter werden, heißt es dazu vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach. Noch bleibe es aber trocken. Die Temperaturen erreichen maximal vier Grad, in den Höhenlagen den Gefrierpunkt.