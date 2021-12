Impfaktion mit Reiner Calmund in Saarlouis : Reiner Calmund startet Impfaktion – und verlost besonderen Preis an Impfwillige

Saarbrücken Reiner Calmund hat eine große Impfaktion ins Leben gerufen. Am Freitag, 17. Dezember, ist es so weit. Unter allen Impfwilligen wird ein besonderer Preis verlost.

Geimpft werden am Freitag von 12 bis 15 Uhr zunächst Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der beteiligten Unternehmen. „Danach kann jeder kommen, ob zur Erst-, zur Zweit- oder zu Boosterimpfung“, so Calmund, „ab 15 Uhr solange der Vorrat reicht“. Impfstoff von BionTech und Moderna habe man im Angebot. Auf dem Gelände der Firma Rietmann (Am Roßberg 29) wird für die Impfaktion eigens ein Zelt aufgeschlagen. Mit im Boot sind auch der Küchenhersteller Nobilia, die Firmen Bohschulte, Feit und der Verband Handel, Handwerk, Industrie und Freie Beruf in Saarlouis. „Rund 1000 Impfungen“, hofft Calmund wolle man so an die Frau und den Mann bringen.