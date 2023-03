Aggression und Wut Nach Bluttat an Luise (12) – Ruf nach Selbstjustiz via Tiktok

Selten hat es in den sozialen Netzwerken des Internets solch heftige Reaktionen auf einen Kriminalfall in Deutschland gegeben. Doch die unfassbare Buttat von Freudenberg in Nordrhein-Westfalen lässt emotionsgeladene Einträge in kaum gekanntem Ausmaß emporschießen. Dabei verstoßen unzählige User gegen Gesetze und machen sie so selbst strafbar. Das stellen Juristen auch in eigenen Einträgen dazu fest.