Einbruch in Autohaus in Sulzbach Attacke gegen Polizei – mutmaßlicher Täter tritt Beamten ins Gesicht

Offenbar rascher Fahndungserfolg in Sulzbach: Denn noch an Ort und Stelle hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Sie sollen in eine Autowerkstatt eingestiegen sein. Das berichtet ein Sprecher der Polizei in Saarbrücken und bestätigt damit entsprechende Informationen der Saarbrücker Zeitung.