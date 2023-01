Ekel-Prüfung bei IBES 2023 : Bullen-Hoden lassen Dschungelcamp-Kandidaten verzweifeln (mit Fotos)

RTL gewährt den Dschungelcamp-Kandidaten keine Schonfrist. Gleich an Tag Eins steht eine Essensprüfung auf dem Plan. Bei Schweinepenis, Büffel-Zunge und Bullen-Hoden müssen gleich mehrere Kandidaten würgen.

Das Dschungelcamp ist zurück und liefert seinen Fans gleich an Tag 1 das, was sie am liebsten sehen wollen: eine Ekel-Dschungelprüfung. In Folge 1 von von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ (IBES) werden die zwölf Kandidaten zum „Dschungel-Bar-Bäh-Cue“ geladen. Eine Essensprüfung also. So viel sei schon jetzt verraten: Es wurde mächtig aufgetischt.