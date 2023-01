Dschungelcamp 2023 : Nach Corona-Fall im Dschungelcamp: Angeblich zweite Ersatzkandidatin auf dem Weg

Dschungelcamp-Teilnehmer Gigi Birofio ist positiv auf Corona getestet. Foto: RTL

Dschungel-Kandidat Gigi Birofio ist an Corona erkrankt. Ob er einziehen kann, ist noch unklar. Wer könnte den Reality-TV-Star ersetzen?

Sein Abenteuer in Australien hatte sich Luigi Gigi Birofio (23) sicherlich anders vorgestellt. Der Dschungel-Kandidat hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Kurz vor Start der neuen Staffel „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ (IBES) bei RTL am 13. Januar schlug die Nachricht am gestrigen Samstag ein wie eine Bombe (die SZ berichtete).

Kann Birofio noch ins Camp einziehen?

Aktuell befindet sich der 23-Jährige in Selbstisolation und wird medizinisch betreut. Die diesjährigen Dschungelcamp-Kandidaten waren erst vor ein paar Tagen in Australien angekommen. Vor dem Abflug in Deutschland lief noch alles einwandfrei für Birofio, denn für die Einreise war für die Produktion ein negativer PCR-Test die Voraussetzung. Bei seinem ersten PCR-Test in Australien wurde dann das Coronavirus bei dem Reality-Star nachgewiesen. Der 23-Jährige hat seit gestern insgesamt fünf Tage Zeit, um rechtzeitig für den Start des Dschungelcamps an diesem Freitag, 13. Januar, wieder gesund zu werden.

Wie geht es weiter, wenn Birofio doch ausfällt?

Sollte Birofio tatsächlich nicht rechtzeitig gesund werden, wird offenbar bereits an einem Alternativplan gefeilt. Wie die „Bild“ berichtet, könnte er zu einem späteren Zeitpunkt ins Dschungelcamp einziehen. Laut Bericht müsste er dann allerdings bis zum Einzug sein Handy abgeben und dürfte außerdem weder TV noch Internet nutzen.

Erschwerend hinzukommt, dass er bei einem Ausfall auf einen Großteil seiner Gage verzichten, die laut „Bild“-Informationen in vier Raten ausbezahlt wird. Demnach gibt es die erste Rate „bei Unterzeichnung des Vertrags, die zweite Rate zum Antritt der Produktion. Die dritte und vierte Rate plus einen individuell verhandelten Bonus bekommt der Kandidat erst nach dem Einzug in das Camp“. So würde er aktuell rund 40 Prozent seiner Gage bekommen.

Wer im Fall der Fälle nachrücken könnte