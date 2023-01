Dschungelcamp 2023 : Schock-Erlebnis und Schmuggelversuche: So verbringen die IBES-Stars die letzten Stunden vor der Show

Foto: Jolina Mennen / Verena Kerth / Cecilia Asoro/Instagram

Nur noch wenige Stunden, dann geht es für die IBES-Stars los ins Dschungelcamp. Die Nervosität steigt und verleitet offenbar zu „kriminellen“ Handlungen.

Für die zwölf Promis im Quarantäne-Hotel in Australien wird es langsam ernst. Nur noch wenige Stunden bis zum Einzug ins Dschungelcamp. Bei RTL startet die TV-Ausstrahlung zwar erst am Freitag, aber zwischen Deutschland und Gold Coast in Australien liegen neun Stunden Zeitverschiebung.

Dschungelcamp 2023: Gespräche mit dem Hotelpersonal

Derzeit befinden sich die Kandidaten noch in ihrem Luxushotel in Quarantäne. So verbringt beispielsweise Reality-Star Gigi Birofio die Zwangspause an der Playstation. Celilia Asaro telefoniert öfter mit dem Hotelpersonal, um ihr Englisch aufzubessern, wie sie in ihrer Instagram-Story erzählt und Promis wie Papis Loveday oder Lucas Cordalis vertreiben sich die Zeit mit Sport.

Doch so langsam steigt bei den Promis auch die Nervosität. Denn morgen ist der letzte Tag der Quarantäne und dann wird es ernst: Wer Dschungelkönig oder Dschungelkönigin werden will, muss die nächsten Wochen auf vieles verzichten. Statt kuscheliger Hotelbetten gibt es im Camp nur noch unbequeme Feldbetten und neben Reis und Bohnen stehen in den Prüfungen wieder Maden, Grillen und Spinnen auf dem Speiseplan. Kein Wunder also, dass derzeit noch richtig geschlemmt wird.

IBES: Schock-Erlebnis für Jolina Mennen

Vor allem ein Gericht wird regelmäßig in die Zimmer geliefert: Pizza. Dabei ist Claudia Effenberg bei ihrer Auswahl offenbar einer Empfehlung von Verena Kerth gefolgt – obwohl sich zwischen beiden schon Zoff anbahnen könnte. Warum das so ist, lesen Sie hier.

View this post on Instagram A post shared by JOLINA 🖤 DSCHUNGEL CAMP 🐍 (@jolinamennen)

Auch Jolina Mennen gönnt sich noch einmal Pizza und Burger, bevor es ab Freitag nur noch Känguruhoden zu essen gäbe, wie sie auf Instagram schreibt. Etwas Dschungelcamp-Feeling kam bei ihr allerdings schon auf, denn in ihr Zimmer hat sich eine Schabe geschlichen. Ob das nicht noch von RTL als Wettbewerbsverzerrung gewertet wird?

Auf illegale Bahnen hat sich aber Verena Kerth begeben. Anders als ihre Mitstreiter hat sie sich eigentlich gegen Luxusartikel fürs IBES-Camp entschieden. Was die anderen Teilnehmer dabei haben, lesen Sie hier. Doch schlägt bei der EX von Oliver Kahn jetzt doch die Nervosität durch?

Dschungelcamp: Verena Kehrt wollte verbotene Gegenstände schmuggeln

Auf Instagram erzählt sie von ihrer Geheimmission. So wollten Verena Kerth und Marc Terenzi den Boden ihres Rucksacks aufschneiden und dort mit Nadel und Faden verbotene Gegenstände wie Zuckerpäckchen einnähen. Doch die Schmuggelaktion fiel auf. Das RTL-Team konfiszierte bereits ihre Sachen.