Corona-Aus vor Dschungelcamp 2022 : Lucas Cordalis im Porträt – Frau, Kinder, Karriere

Ab dem 21. Januar kämpfen sechs Frauen und sechs Männer in Südafrika um die Dschungelkrone. Einer davon ist Sänger und Ehemann von Daniela Katzenberger, Lucas Cordalis. Ein Porträt.

Lucas Cordalis wurde am 7. August 1967 als Sohn des griechischen Schlagersängers Costa Cordalis und seiner Mutter Ingrid in Frankfurt am Main geboren. Bereits als Kind war er Teil der Produktionen seines Vaters – unter anderem ist er im Ohrwurm „Anita“ als Backgroundsänger zu hören. Mit seinem Vater und seiner Schwester Angeliki trat er früher als Trio „Cordalis“ auf. Ins TV-Rampenlicht trat der junge Costa Ende der 90er-Jahre als er zusammen mit seinem Vater den Song „Viva la Noche“ aufnahm. Fortan trat das Vater-Sohn-Gespann, unter anderem im ZDF-Fernsehgarten und in der ZDF-Hitparade, als „Duo Cordalis“ auf.