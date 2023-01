IBES 2023 : Dschungelcamp-Kandidaten sind irritiert – seltsamer Auftritt von Lucas Cordalis

Nach dem großen Streit von Lucas Cordalis mit Papis Loveday und Gigi Birofio folgte an Tag 15 im Dschungelcamp die große Versöhnung. Doch irgendetwas stimmte an dem plötzlichen Imagewechsel des Schlagersängers nicht.

Es war ein Moment zum Fremdschämen bei „ Ich bin ein Star holt mich hier raus “ (IBES): Nach dem großen Streit am Vortag, bat Papis Loveday Lucas Cordalis die Versöhnung an. Es folgte eine Umarmung der beiden – auf Wunsch des Schlagersängers. Passend zur Welt des Schlagers sagte Lucas: „Ich brauche Harmonie.“

Auf die recht erzwungene Umarmung folgte im Dschungelcamp eine Unterhaltung, die ebenfalls in die Kategorie „Unangenehm“ fällt. Kaum haben sich die beiden Streithähne vermeintlich vertragen, folgte die Fragestunde. „Wie ist es im Senegal?“, „Wo lebt deine Mutter?“, fragte Lucas das Model. Der antworte eher widerwillig und flüchtete so schnell wie er konnte aus der Situation.

Lucas und Papis so - lass uns umarmen #IBES #awkward #Dschungelcamp #ibes2023 pic.twitter.com/mbk97icBxW

Lucas Cordalis: Unsensible Antwort auf Djamila Rowe

Doch damit endete die seltsame Cordalis-Show nicht. Als Nächstes war Gigi Birofio dran. Auf die Versöhnungsumarmung wurde verzichtet, aber nicht auf die Fragestunde. „Wie seine Eltern so seien“, wollte der Schlagersänger wissen. Doch der Reality-TV-Star erinnerte sich noch genau an den Streit vom Vortag. „War da nicht was mit meiner Erziehung?“, fragte Gigi rhetorisch im Dschungeltelefon. Lucas Cordalis hatte dem 23-Jährigen zuvor gesagt, er solle über seine Erziehung nachdenken.