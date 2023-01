IBES 2023 : Davor hat der Kandidat Cosimo Citiolo im Dschungelcamp panische Angst

Cosimo Citiolo wird im Dschungelcamp 2023 dabei sein. Für den selbst ernannten „Checker vom Neckar“ könnten manche Dschungelprüfungen zum Problem werden.

DSDS-Kult-Kandidat Cosimo will den Dschungel aufmischen

Als „Checker vom Neckar“ dürfte der Stuttgarter mit italienischen Wurzeln dem ein oder anderen Zuschauer von „Deutschland sucht den Superstar“ bekannt sein. Ab 2005 nahm Cosimo Citiolo jedes Jahr an der RTL-Castingshow teil und machte mit eigenwilligen Auftritten und ausgefallen Kostümen – etwa als Elvis oder als Spiderman – auf sich aufmerksam.

In Erinnerung blieb sein Fremdscham-Auftritt in der DSDS-Staffel im Jahr 2011. Dort attackierte er Jurorin Fernanda Brandao nach einem vernichtenden Jury-Urteil. Er übergab Brandao eine Autogrammkarte ihres Ex-Freunds Bushido, mit dem der Stuttgarter damals befreundet war und drückte der Sängerin einen beleidigenden Spruch. Mittlerweile sind Bushido und Cosimo verfeindet, Cosimo beschuldigte den Rapper sogar ihn ausgenutzt zu haben: „Er hat mich behandelt wie seinen Leibeigenen“, sagte Citiolo 2013 der „Bild“.

Im „Sommerhaus“ wird Cosimo zum Zuschauerliebling

Trotz fehlendem Erfolg bei DSDS arbeitete Cosimo in der Folge an seiner Gesangskarriere. Er veröffentlichte seit 2010 mehrere Songs und tourte als „Checker vom Necker“ durch verschiedene deutsche Nachtclubs. Seit 2011 ist der Stuttgarter häufig Gast bei Reality-TV-Formaten. Als zweites Standbein arbeitet der „Checker“ auch als Friseur.

In diesen Reality-TV-Formaten hat Cosimo bereits teilgenommen

Cosimo hat Angst vor Höhe und vor Spinnen

Im Dschungel will Citiolo nun mit viel guter Laune durchstarten. Auch RTL sieht seinen „Special Skill“ im Entertainment. Zum Problem werden könnten allerdings die Prüfungen im australischen Dschungel: Der „Checker“ hat nämlich panische Angst vor Höhe. Schon im „Sommerhaus“ konnte er seine Höhenangst nicht überwinden und verlor deshalb so manches Spiel. Und noch etwas mag Cosimo gar nicht: Spinnen. Die ein- oder andere Dschungelprüfung könnte also zur Herausforderung werden.