Daniela Katzenberger : Mega-Zoff im Dschungelcamp – Cordalis‘ Ehefrau teilt jetzt gegen Gigi aus: „Ar***loch“

Zwei Männer gehen in den Wald, was soll schon passieren? Offenbar einiges, denn im australischen Dschungel hat es zwischen Lucas Cordalis und Gigi heftig gekracht. Jetzt schaltet sich Ehefrau Katzenberger ein.

Offenbar zu viel für Cordalis‘ Ehefrau, denn jetzt faucht die Katze zurück: „Merke: Oft sind Leute, die auf den ersten Blick ein Ar***loch sind … auch auf den zweiten Blick ein Ar***loch. In diesem Sinne gute Nacht“, postete Daniela Katzenberger auf Instagram. Wer damit genau gemeint ist, ließ sie zwar offen, aber der Fall liegt auf der Hand.

Lucas Cordalis und Papis Loveday haben sich schließlich an Tag 15 im Dschungelcamp versöhnt.

Lucas Cordalis scheitert in Dschungelcamp-Prüfung

Erstmeldung vom 26. Januar: Ziegen-Hoden und Krokodil-Kloaken auf einem Fisch-Schleim-Block stand für Lucas Cordalis in der Dschungelprüfung „Unhappy Hour“ auf dem Speiseplan. Die musste der Schlagersänger bei „ Ich bin ein Star holt mich hier raus “ (IBES) zusammen mit Papis Loveday und Gigi Birofio an Tag 14 absolvieren.

Fünf Sterne erwürgten sich die drei IBES-Kandidaten am Ende. Doch das Ergebnis stellte vor allem Gigi nicht zufrieden. Das Problem: Bei zwei Aufgaben ist Lucas Cordalis gescheitert. Das brachte den sowieso schon aufbrausenden Gigi weiter aus der Fassung. Im anschließenden Interview geraten die Drei aneinander. Lucas Cordalis sage nicht, was ihn stört und wolle nach Außen sein perfektes Image bewahren, so Gigi.