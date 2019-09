Mattis: Amerika braucht Partner : Trumps Ex-Minister warnt die USA vor Alleingängen

Washington Ohne Verbündete könnten die USA ihre Interessen nicht wahren, mahnte James Mattis, als er das Kabinett Donald Trumps verließ. Die Stärke des Landes sei untrennbar verbunden mit einem einzigartigen Geflecht von Allianzen und Partnerschaften.

„Nationen mit Bündnispartnern blühen auf, Nationen ohne sie verkümmern“, schreibt Mattis in „Call Sign Chaos: Learning to Lead“, einem Buch, das er als Ratgeber für Menschen in Führungspositionen verstanden wissen will. Wäre es auf sich allein gestellt, könnte Amerika weder seine Bevölkerung noch seine Wirtschaft schützen. Dann folgt eine Passage, die man als Abrechnung mit Trump lesen kann, dem Präsidenten, der sich via Twitter nahezu täglich mit irgendwem anlegt. Wer führen wolle, müsse strategisch weise handeln, wozu Respekt für jene Länder gehöre, die an der Seite Amerikas standen, als Gefahren aufzogen, schreibt Mattis. Wer die Interessen all jener Nationen in Rechnung stelle, mit denen man gemeinsame Sache machen könne, komme besser zurecht in der unvollkommenen Welt, in der man nun mal lebe. Die Alternative wäre, in die Isolation abzudriften. Zunehmende Einsamkeit aber setze die USA einem höheren Risiko aus.