Leitartikel : Frage nach Privilegien ist typische Prinzipiendebatte

Wer wieder das darf, was man normales Leben nennt, ist nicht privilegiert. Das ist im Zusammenhang mit der Debatte um Lockerungen für Geimpfte das völlig falsche Wort. Es geht nicht um Privilegien, sondern um verbriefte Rechte, die der Staat den Menschen im Zuge der Pandemie genommen hat.

Es wird darüber gerade mit Lust diskutiert, wie immer, wenn es ums Prinzip geht. Und es wird von dem einen oder anderen sicher auch mit Lust geklagt werden. Doch ist das Thema nüchtern betrachtet von geringerer praktischer Bedeutung, als es scheint. Natürlich wird manch einer jetzt austesten, ob er sein Restaurant oder seinen Laden nicht für Senioren mit Impfausweis schon trotz Lockdown öffnen darf. Aber das werden Ausnahmefälle bleiben – keiner will es sich ja für die Zukunft mit den anderen Gästen verderben. Auch gibt es noch keine Ü70-Diskos oder Ü70-Bundesliga. Außerdem hat der Staat gute Argumente für die Fortsetzung von allgemeinen Öffnungsverboten, so lange die Infektionszahl so hoch und die Zahl der Geimpften so niedrig ist. Zumal nicht klar ist, in welchem Ausmaß jemand noch andere anstecken kann, obwohl das Vakzin ihn selbst schon vor der Krankheit schützt. Für die nächsten zwei, drei Monate ändern die Impfungen also nichts an der Pandemielage – und danach ist die Lage ein andere.