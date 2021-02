Leitartikel : Impfgipfel hat keinen Druck aus dem Kessel genommen

Der Blick zurück bringt im Moment tatsächlich nichts. Jetzt muss nach vorne geschaut und gehandelt werden. Das haben die Teilnehmer des zähen Impfgipfels am Montag zumindest erkannt. Die Bürger brauchen endlich mehr Sicherheit und Verlässlichkeit, damit das Vertrauen in die Anti-Corona-Maßnahmen insgesamt nicht weiter einbricht.

Bei den Absichtserklärungen darf es somit nicht bleiben. Denn diesmal geht es um mehr als um einen öffentlichkeitswirksamen Meinungsaustausch, den die Kanzlerin in ihren Regierungsjahren so häufig bei wichtigen Themen gepflegt hat – ohne dass sich dann nachhaltig etwas veränderte: Die Corona-Impfungen sind eine gänzlich andere Liga, sie können Leben retten; sie sind der Ausweg aus der Krise und damit auch aus der wirtschaftlichen Depression.

Deswegen stehen alle Beteiligten in der Pflicht, die am Montag nach viel Gerede identifizierten Schwachstellen so schnell wie möglich zu beseitigen. Jeder in seinem Bereich, jeder, so gut er kann. Gegenseitige Schuldzuweisungen sind dabei nur kontraproduktiv, vor allem dann, wenn sie von Politikern kommen, die mit im Regierungsboot sitzen. Die SPD tut sich keinen Gefallen mit ihrem Prinzip Attacke, das sie auch im Vorfeld des Gipfels wieder praktiziert hat. Die Bürger erwarten in dieser existenziellen Krise etwas anderes von einer Regierungspartei: Taten und Verlässlichkeit.