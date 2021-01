Corona-Gipfel : Verzweifeltes Drehen an den letzten Schrauben

Verzweifeltes Drehen an den letzten Schrauben

Was soll der Staat noch verbieten, wenn fast alles schon verboten ist? Und wenn er nicht weiß, wo dieses verdammte Coronavirus lauert? Deshalb dreht die Politik immer verzweifelter an den letzten Stellschrauben, wissend, mindestens ahnend, dass es wenig bewirken wird.

Medizinische Masken statt solche aus Stoff, mehr Platz in den Bahnen, noch mehr Homeoffice. Und noch viele Wochen keine Schule mehr. Keine offenen Geschäfte, Restaurants, Kneipen und Hotels sowieso.

Das alles gilt im Prinzip schon seit dem sogenannten Wellenbrecher-Lockdown von November – und hat die Welle nicht gebrochen. Sie türmt sich nur nicht mehr weiter auf. Die jüngste Ministerpräsidentenrunde mit Angela Merkel hätte einzig die Alternative gehabt, die Leute komplett zu Hause einzusperren, tagsüber wie nachts. Ausnahmen nur zum Einkaufen, zum Arztbesuch, zum Gassigehen mit dem Hund. Auch die Wirtschaft komplett runter. So wie es in Frankreich und Spanien schon der Fall war. Hart, aber kurz. Die hochansteckende Virusmutation, die jetzt in Umlauf geraten ist, hätte dazu die Begründung gegeben. Die meisten Wissenschaftler haben es zu den Beratungen eindringlich gefordert. Aber dafür gibt es keine Mehrheit im Kreis der Ministerpräsidenten. Und ebenso keine im Volk.