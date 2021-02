Regierungsberater sehen dafür derzeit keine Grundlage : Ethikrat gegen Sonderregeln für Geimpfte

Berlin Der Deutsche Ethikrat sieht noch keine Möglichkeit für eine Rücknahme staatlicher Freiheitsbeschränkungen für Geimpfte.

Allerdings gab das Gremium wichtige Hinweise für das weitere Vorgehen. So formulierte es, dass tiefgreifende Einschränkungen des sozialen und wirtschaftlichen Lebens nur so lange gerechtfertigt seien, wie die Versorgung schwer erkrankter Covid-19-Patienten das Gesundheitssystem akut zu überlasten drohe. „In dem Maße, in dem dieses Risiko erfolgreich gesenkt werden kann, müssen Maßnahmen der Pandemiebekämpfung, die gravierende Grundrechtseingriffe beinhalten, für alle zurückgenommen werden“, sagte die Vorsitzende Alena Buyx. Damit wird nach Auffassung des Ethikrates künftig die Zahl der Intensivpatienten zu einem wichtigeren Kriterium als etwa die Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen, die derzeit noch die Maßnahmen bestimmt. Und die Zahl der Schwerkranken könnte relativ schnell sinken, weil zuerst die besonders gefährdeten Älteren geimpft werden. Eine vorzeitige Ausnahme will der Ethikrat für geimpfte Bewohner von Alten- und Pflegeheimen. Die Besuchs- und Kontaktverbote zu ihnen müssten so bald wie möglich aufgehoben werden, denn sie stellten eine doppelte Einschränkung dar.