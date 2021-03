Glosse : Schnell noch ein Vaxxie

Viele vernachlässigen beim Thema Impfungen die wichtigste Frage: Was sagt eigentlich der Trend dazu? Dabei hat der längst eine Antwort gefunden. Das „Vaxxie“ nämlich kursiert bereits in sozialen Medien.

In Deutschland dürfte die Zahl bisher allerdings noch begrenzt sein, da viele Hochbetagte nach der Impfung noch nicht reflexhaft zum Smartphone greifen. Aber die Trendwelle rollt trotzdem an!

Schließlich muss ja dringend Ersatz für Selfies an beliebten Urlaubszielen gefunden werden. Und das eigene Bananenbrot für die sozialen Netzwerke zu fotografieren, ist inzwischen soooooo was von Lockdown 2020. Also total „out“.