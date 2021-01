Kostenpflichtiger Inhalt: Erfahrungsbericht vom Impfen : Heiner Groß: „Ich kann die Impfung sehr empfehlen“

Ein Blick ins Impfzentrums West in Saarlouis. Das Bild wurde Ende Dezember aufgenommen, als die Impfungen hier starteten. Foto: Ruppenthal

Saarlouis Heiner Groß aus Lisdorf hat verfolgt, was so alles im Zusammenhang mit Impfungen berichtet wurde. Dazu möchte auch er etwas loswerden. Es ist ein Erfahrungsbericht über das und aus dem Impfzentrum West in Saarlouis. Hier die Schilderung von Groß: