Bundeswehr-Einsatz : Am Hindukusch ist kein Ende in Sicht

Seit bald 20 Jahren ist die Bundeswehr in Afghanistan im Einsatz. Fast 160 000 Soldatinnen und Soldaten hat ihr Auftraggeber, der Deutsche Bundestag, in diesem Zeitraum nach Kabul, nach Masar-i-Scharif, nach Kundus, nach Faisabad, nach Maimana, nach Baghlan geschickt.

In dieser Woche beugen sich die Verteidigungsminister der Nato bei ihren Beratungen wieder über Einsatzpläne und Landkarten dieses längsten Einsatzes in der Geschichte des Bündnisses. Deutsche Soldaten werden als Teil der Nato-geführten internationalen Allianz weiter in Afghanistan bleiben, denn die Sicherheitslage in dem zentralasiatischen Land hat sich schon im vergangenen Jahr verschärft, die radikal-islamischen Taliban sind so angriffsbereit wie länger nicht mehr. Ermutigt durch ein Abkommen, das die Vereinigten Staaten von Amerika unter dem damaligen Präsidenten Donald Trump vor gut einem Jahr mit den Taliban in Doha – ohne die Beteiligung der afghanischen Regierung – schlossen und das den Abzug aller ausländischen Soldaten bis Ende April dieses Jahres vorsah, greifen die Religionskrieger wieder verstärkt afghanische Sicherheitskräfte und zivile Institutionen an. Kein Zweifel: Die Taliban werden sich so viel Macht, Einfluss, Posten und Gebiete wie möglich greifen, sobald die ausländischen Besatzer – darunter die Bundeswehr – außer Landes sind. Genüsslich verweisen sie immer wieder darauf, dass der Westen zwar die Uhr habe, sie aber die Zeit hätten. Und diese Zeit arbeitet für die Taliban. Unlängst drohten sie dem Westen wieder mit einem „großen Krieg“. Auch unter diesen Vorzeichen entscheidet der Bundestag, wenn er den Marschbefehl für Afghanistan verlängert und den Soldatinnen und Soldaten weitere Risiken und Lasten aufbürdet.