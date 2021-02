Leitartikel : Die Selbstentmachtung der Länderkammer

Es ist selten geworden, dass der Bundesrat einem Gesetz seine Zustimmung versagt oder ein Vermittlungsverfahren mit dem Bundestag eingeleitet werden muss. In dieser Legislaturperiode gab es überhaupt nur fünf solcher Verfahren, in der letzten waren es drei.

Zum Vergleich: Früher wurden schon mal 100 Vermittlungsverfahren pro Wahlperiode gezählt. Ebenso selten setzen sich Gesetzesinitiativen aus dem Bundesrat durch. Und das, obwohl die zweite Kammer das gleiche Vorschlagsrecht hat wie der Bundestag und die Bundesregierung. Aber was kann man erwarten, wenn es so wenig eigene Vorstöße der föderalen Ebene gibt – nur ein Fünftel von dem, was die Bundesebene regelmäßig vorlegt – und wenn diese dann auch noch ganz hinten auf die Tagesordnung verfrachtet werden. So wird es auch an diesem Freitag bei der 1000. Sitzung des Bundesrates sein. TOP 74 bis 81 – unter ferner liefen.