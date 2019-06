Gartenfest des Perspectives-Festival : Als wäre Akrobatik so einfach

Saarbrücken So war das Gartenfest der Perspectives am Saarbrücker Pingusson-Bau.

Nanu – Objekttheater, das nicht im Programm steht? Mit Tierfiguren, die über die Wiese des Pingussonbaus huschen? Nein, es sind reale Nager, entweder stattliche Mäuse oder mickrige Ratten, die wohl nach Picknickresten suchen, als am Sonntag der erste Tag des Gartenfests der Perspectives langsam zu Ende geht. Gut besucht ist das Familienfest, für Kaffee und Kuchen muss man zeitweise anstehen, während das Miniklima vor dem alten Kultusministerium weniger brütend ist als vor einem Jahr. Minister Ulrich Commerçon (SPD) empfiehlt dennoch Sonnencreme und spricht über den Ort des Geschehens. Die Sanierung des Pingussonbaus könne nun beginnen, sagt er, 2026 sei der geplante Termin des Wiedereinzugs. „Aber ich will mich da nicht festlegen“, sagt Commerçon, wohl eingedenk der mitunter holprigen Historie saarländischer Kultur-Baumaßnahmen.

Tribüne und Treppe sind bestens gefüllt, als das Duo Ariana & Roxana in seinem Jonglage-Stück „Play nice“ auslotet, was man mit vier Armen, vier Beinen und vielen weißen Kugeln anstellen kann. Ein erstes lässiges Kugelzuwerfen der beiden steigert sich – mitunter angetrieben von klackerndem Sekundenzeiger-Rhythmus – zu einer Mischung aus Jonglage und Tanz. Die Körper umschlingen einander, recken sich zu einer Doppelkerze empor, liegen als doppelte Brücke übereinander und wirken dabei wie ein großer Käfer – der auch noch jongliert. Technik und körperlicher Ausdruck gehen bei diesem Duo eine Liebesehe ein – am Ende verharrt eine der Künstlerinnen reglos auf der Bühne, in Rückenlage, auf einem liegenden Stuhl, mit einer Kugel auf dem in den Himmel gereckten Fuß. „Kuck mal, die ist eingeschlafen“, sagt ein sehr junger Zuschauer.