Clarissa Corrêa da Silva stellt in Saarbrücken ihr Buch vor Kika-Moderatorin Clari: „Mentalität, Temperament, Wesensart und Charakterzüge stecken in den Genen“

Moderatorin Clarissa Corrêa da Silva ist vielen Kindern als Clari bekannt aus Kika-Sendungen wie „Wissen macht Ah“ oder „Kummerkasten“. Bisweilen moderiert sie auch die Sendung mit der Maus. Jetzt hat die 33-Jährige das Kinderbuch „Mein wunderbares Ich“ über Epigenetik, also dem Zusammenspiel von Genen und der Umwelt, geschrieben. Am Freitag, 13. Oktober, und am Samstag, 14. Oktober, stellt sie ihr Buch bei der Kinder- und Jugendbuchmesse in Saarbrücken vor.