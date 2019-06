„Kamp“ beim Perspectives-Festival : Ein Tag des Grauens, ein Tag wie immer

Saarbrücken Das Leiden in Auschwitz nachspielen – mit Modellen und Figuren. Das tut die holländische Compagnie „Hotel Modern“ im Stück „Kamp“. Sonntag und Montag war es bei den Perspectives zu sehen.

In ihrem 2005 erstmals gespielten Stück zeichnen Pauline Kalker, Arlène Hornweg und Herman Helle den Alltag im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau nach. Mit Modellen und tausenden kleiner Kunststoff-Figuren, allesamt handgemachte Einzelstücke, keine seriell gefertigten Opfer-Miniaturen. Im E-Werk blickt man von der Tribüne auf das Modell des Lagers, mit Baracken, die ein wenig an Särge erinnern, mit dem Spruch „Arbeit macht frei“ und dem Bahnsteig, an den Menschen massenhaft gekarrt wurden, um ermordet zu werden. „Kamp“ versagt sich einer gängigen Dramaturgie oder auch Chronologie – man ist sofort mitten in einem der grauenhaft normalen Tage: Während einige Menschen bis zum Umfallen (und Sterben) schuften müssen, sägen, Säcke schleppen, tote Leidensgenossen wegtransportieren oder einen Galgen zimmern, rieseln die Zyklon-B-Bröckchen in einen vorgeblichen Duschraum.