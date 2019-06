Perspectives : Toller Auftakt für Saar-Festival

Die Compagnie Le P'tit Cirk eröffnete am Donnerstag mit ihrem Stück „Les Dodos“ das Theaterfestival Perspectives in Saarbrücken. Foto: Oliver Dietze

Kleiner Zirkus, große Kunst: Die Compagnie „Le P‘tit Cirk“ hat am Donnerstagabend das Theaterfestival Perspectives in Saarbrücken eröffnet. Die Truppe verzauberte ihr Publikum mit Musik und Akrobatik – an, auf und zwischen Gitarren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red