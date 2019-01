Das wenige Geld, das zur Verfügung steht, kommt nun Künstlern vor Ort zugute – als Kuratoren können sie sich zudem profilieren und interessante, auch international renommierte Kollegen einladen.

Das ist sinnvoller, als die 27 000 Euro in anderen Projekten aufgehen zu lassen. So bleibt wenigstens ein Hauch von Jazz in der Saarbrücker Luft und der freie Eintritt wird viele freuen. Dennoch sollte die Stadt alles daran setzen, wieder ein Festival auf die Beine zu stellen. Die Konkurrenz in der Region auf dem Feld der Kultur schläft nicht.