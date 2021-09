Polizei beendet Weiterfahrt : Völlig überladen – Gefährlicher Transporter aus dem Saarland fliegt in Rheinland-Pfalz auf

Völlig überladen – Gefährlicher Transporter aus dem Saarland fliegt in Rheinland-Pfalz auf

Überladen: Diesen Transport aus dem Saarland hat die Polizei in Rheinland-Pfalz gestoppt. Foto: Polizei Rheinland-Pfalz

Morbach Die Polizeiwaage brachte es zum Vorschein: Holztransporter waren viel zu schwer. Darunter auch der eines Fahrers, der im Saarland geladen hatte. Und dabei ging es beileibe nicht nur um ein paar zu vernachlässigende Kilos.

Dieser war demnach mit Fichtenstämmen zu einem Sägewerk im Hunsrück unterwegs. Nachdem ihn Beamte an der Kontrollstation in Morbach angehalten hatten, stellte sich rasch heraus, dass hier vorerst Ende der Weiterfahrt war, bevor der Fahrer nicht eine gehörige Anzahl an Stämmen abgeladen hat.