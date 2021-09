Drittes Unglück in Luxemburg binnen weniger Tage : Schon wieder stirbt junger Autofahrer bei dramatischem Unfall

Drittes Unglück in Luxemburg binnen weniger Tage

Erneut tödlicher Unfall in Luxemburg. (Symbolbild) Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Luxemburg Traurige Unfallserie in Luxemburg: Dabei ist Mittwochabend erneut ein Mensch ums Leben gekommen. Diesmal traf es einen jungen Autofahrer.

Nach zwei tödlichen Verkehrsunfällen am vergangenen Wochenende und zu Beginn dieser Woche ist es am Mittwoch, 22. September, erneut zu einem folgenschweren Unglück in Luxemburg gekommen. Dabei ist ein 24-Jähriger umgekommen.