Oldtimer-Rallye in Eppelborn : „Alte Schätzjer“ sind am Sonntag unterwegs rund um Eppelborn

Eppelborn Dritte Station des ADAC-Saarland-Classic-Cup am kommenden Sonntag ist in Eppelborn. Der MSC Eppelborn lädt zum Oldtimertreffen mit Fahrt um den Levo-Bank-Pokal nach Eppelborn ein.

Nach den Ausfahrten in Saarlouis und Dillingen geht es für die Teilnehmer der Oldtimer-Serie des ADAC Saarland e.V. am Sonntag, 19. September, in den Landkreis Neunkirchen. Der MSC Eppelborn e.V. lädt zum 14. Internationalen Oldtimertreffen und Oldtimerfahrt um den Levo-Bank-Pokal nach Eppelborn ein. Schirmherr der Veranstaltung ist Bürgermeister Dr. Andreas Feld.

Die Teilnehmer können sich ab 9.30 Uhr am Eiscafé Venezia zur Dokumentenabnahme einfinden. Um 10.45 Uhr steht die Fahrerbesprechung an. Der Start des ersten Fahrzeugs ist für 11.01 Uhr auf dem Marktplatz vorgesehen. „Auf den 120 Kilometern der Ausfahrt warten kleinere Aufgaben und Geschicklichkeitsprüfungen. Wir hoffen, dass die Teilnehmer die ausgesuchte Strecke durch unser schönes Bundesland gefällt“, erklärt Fahrtleiter Nikolas Wark. Nach dem Start in Eppelborn geht es durch den Landkreis St. Wendel. Zur Mittagspause sind die Teams zu Gast im Lackierzentrum Jung in Lebach. Der zweite Teil der Ausfahrtbringt die Teilnehmer bis nach Kirkel. Ziel der Ausfahrt ist gegen 16.30 Uhr in Eppelborn-Wiesbach. Dort findet auch die Siegerehrung statt.