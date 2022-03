Schwerer Unfall : Fußgängerin (73) in Nohfelden von Bus überrollt und lebensgefährlich verletzt

(Symbolfoto) Foto: dpa/Daniel Karmann

Nohfelden In Nohfelden ist am Donnerstag eine 73-Jährige von einem Bus überrollt und dabei lebensgefährliche verletzt worden. Was bisher bekannt ist.

Am Donnerstagnachmittag (3. März) gegen 15.35 Uhr ist eine Fußgängerin in Nohfelden von einem Bus überrollt und lebensgefährlich verletzt worden. Das teilte die Polizeiinspektion (PI) Nordsaarland am frühen Freitagmorgen mit. Ein 31-jähriger Busfahrer wollte gerade am Bahnhof seinen Bus einige Meter nach vorne rangieren. Währenddessen lief die 73-Jährige am Bahnhof neben dem Bus her, als sie aus bisher noch ungeklärter Ursache stürzte.