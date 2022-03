Fahrerflucht in Völklingen : Rollerfahrer flüchtet nach Unfall in Geislautern 

Rollerfahrer flüchtet nach Unfall in Geislautern

Fahrerflucht in Völklingen

Völklingen Zu einem Unfall mit Fahrerflucht kam es am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr im Völklinger Stadtteil Geislautern. Ein 70-Jähriger war mit seinem Mercedes-Benz, aus Völklingen kommend, in der Ludweilerstraße Richtung Rotweg unterwegs.

Plötzlich versuchte ein Rollerfahrer den Mercedes rechts zu überholen. Dabei stieß der Rollerfahrer jedoch mit dem Pkw zusammen und stürzte. Er stand jedoch gleich wieder auf, setzte sich auf sein Zweirad und flüchtete in Richtung Warndt. „Nun verfolgte der 70-Jährige den Rollerfahrer und konnte ihn in der Straße Im Kirchenfeld zum Anhalten bewegen und wollte ihn zur Rede stellen. Nachdem der Autofahrer die Polizei informieren wollte, flüchtete der Rollerfahrer jedoch erneut“, heißt es im Polizeibericht. Der Flüchtende trug einen roten Helm und war mit einer tarnfarbenen Hose bekleidet. Er soll etwa 1,80 Meter groß und übergewichtig sein. Der 70-Jährige konnte sich zwar das am Motorroller angebrachte Kennzeichen merken, doch wie sich herausstellte, gehörte es gar nicht zu dem Fahrzeug.