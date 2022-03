Schwerer Verkehrsunfall auf der A 62 : Auto fliegt 25 Meter durch die Luft: 75-jährige Fahrerin schwer verletzt

Wohl wegen zu hoher Geschwindigkeit verlor die Frau auf der A62 zwischen Kusel und Reichweiler die Kontrolle über ihren Audi. Dieser geriet von der Fahrbahn und flog etwa 25 Meter durch die Luft. Die Fahrerin kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Foto: Polizei Rheinland-Pfalz

Pfeffelbach Am Dienstag hat eine 75-Jährige auf der A 62 bei Pfeffelbach an der Grenze zum Saarland die Kontrolle über ihr Auto verloren. Dabei flog das Auto etwa 25 Meter durch die Luft. Die Fahrerin wurde schwer verletzt.

Eine 75-Jährige ist am Dienstag bei einem Unfall auf der A 62 bei Pfeffelbach an der Grenze zum Saarland schwer verletzt worden. Wie die Polizeidirektion Kaiserslautern mitteilt, war die Frau am Mittag zwischen der Anschlussstelle Kusel und Reichweiler unterwegs, als sie wohl wegen zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über ihren Audi verlor. Dieser geriet ins Schleudern und kam rechts von der Fahrbahn ab. Dabei setzte der Audi auf der Leitplankenabsenkung auf und wurde etwa 25 Meter durch die Luft katapultiert. Danach kollidierte der Wagen mit einem Baum und kam zum Stehen.