Unfallflucht in Roschberg : Fußgängerin erfasst und dann weitergefahren

Roschberg Zu einem Verkehrsunfall ist es am Donnerstag gegen 13.25 Uhr in der Urweilerstraße in Roschberg gekommen. Eine Frau wurde verletzt, der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, teilt ein Sprecher der Polizei mit.

Zu diesem Verkehrsunfall ist bisher nur bekannt, dass er sich in einer Hofeinfahrt eines Anwesens in der Urweilerstraße ereignete. Ein unbekannter Pkw-Fahrer bog in die Hofeinfahrt ein und erfasste eine junge Frau, die dort zu Fuß unterwegs war. Die Frau wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Auto-Fahrer kümmerte sich nicht um die verletzte Frau, heißt es weiter vonseiten der Polizei. Er stieß mit seinem Fahrzeug aus der Hofeinfahrt auf die Straße zurück und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle in Fahrtrichtung Baltersweiler. Es soll sich um einen dunklen größeren Pkw gehandelt haben, der aus Richtung Grügelborn gekommen sein soll.

Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können.