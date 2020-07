Mittendrin aufgegeben : Gescheiterter Einbruchsversuch in Völklingen

Völklingen In der Nacht von Freitag zum Samstag versuchten Unbekannte, in die Kik-Filiale in Völklingen einzubrechen. Dabei schafften sie es mit Hilfe eines Altkleidercontainers, auf das Dach zu steigen und eine Öffnung in die Überdachung aus Gipskarton zu schneiden.

Die Täter planten wohl, durch das so entstandene Loch in den Deckenzwischenraum und von dort in den Verkaufsraum des Geschäfts einzusteigen. Wie die Polizei mitteilte, ließen sie allerdings aus bisher unbekannten Gründen von diesem Vorhaben ab und verschwanden vom Tatort.