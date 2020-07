Diebstahl aus Wagen in Lebach : Autofenster mit Kieselstein eingeschlagen

Diebstahl aus Wagen in Lebach

Lebach Wer kann Hinweise geben?

(red) Mit einem Kieselstein hat ein Unbekannter am Freitagnachmittag die Scheibe der Beifahrertür eines schwarzen Mazda 3 eingeworfen. Aus dem Innenraum wurden danach diverse Wertgegenstände sowie ein Navigationssystem gestohlen. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich die Tat im Bereich der Poststraße in Lebach in der Nähe des Prims-Theel-Wegs zwischen 15.15 Uhr bis 16.45 Uhr.