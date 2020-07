Blaulicht : BMW brannte vollkommen aus

Türkismühle Zu einem Fahrzeugbrand ist die Feuerwehr am Samstagnachmittag gegen 13.30 Uhr auf die Autobahn 62 ausgerückt.

Bereits auf der Anfahrt, in Höhe Türkismühle, war für die Einsatzkräfte eine Rauchentwicklung erkennbar. Als sie am Schadensort eintrafen, stand ein BMW in Vollbrand. Das Feuer hatte sich bereits auf die Büsche neben der Fahrbahn in Fahrtrichtung Birkenfeld ausgebreitet. Die Feuerwehrleute brachten den Brand schnell unter Kontrolle und löschten ihn. Da die Karosserie aus einer Magnesiumlegierung bestand, die unter hohen Temperaturen ebenfalls brennt, musste das Fahrzeug mit Wasser weiter gekühlt werden, berichtet ein Feuerwehr-Sprecher. Außerdem wurden ausgelaufene Betriebsstoffe mit Bindemittel aufgenommen. Nach rund zweieinhalb Stunden war der Einsatz beendet.