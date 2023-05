Schaden in sechsstelliger Höhe Betrunkener 38-Jähriger brettert mit Lieferwagen in drei parkende Autos in Saarbrücken

Saarbrücken · Totalschäden an insgesamt vier Autos in der Talstraße hat ein 38-Jähriger am Samstagabend in Alt-Saarbrücken verursacht. Was bisher über den Unfall bekannt ist.

21.05.2023, 16:37 Uhr

Drei parkende Autos in Alt-Saarbrücken sowie ein Lieferwagen sind nach einem Unfall unter Alkoholeinfluss Schrott. Foto: Mirza Karabegovic