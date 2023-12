Ausgaben steigen Regionalverband segnet Haushalt für 2024 ab – FDP-Sparmahnung verpufft

Regionalverbandsdirektor Peter Gillo (SPD) hatte bei der Regionalversammlung am vergangenen Donnerstag im Festsaal des Saarbrücker Schlosses heitere Neuigkeiten und trübe Aussichten im Gepäck. Vor allem die Kommunen dürften über die nahezu gleichbleibende Umlage von 295 Millionen Euro erleichtert sein, die sie ans Schloss zahlen müssen. Beim Ausblick auf die kommenden Jahre verfinsterte sich allerdings die Miene des Regionalverbandsdirektors: „Ich gehe davon aus, dass wir im Jahr 2025 wieder mit einer Umlagesteigerung erheblicher Größenordnung zu rechnen haben“, sagte Gillo. Beinahe verzweifelt wandte er sich daher an den saarländischen Landtag: „Wenn sie uns neue Aufgaben zuweisen, dann vergessen sie nicht, uns auch mit den notwendigen Mitteln auszustatten.“ Geschlossener Applaus der Abgeordneten begleitete Gillos Appell. Ob der Landtag diesen Ruf des scheidenden Direktors hört, wird man am Montag in der Plenarsitzung beobachten können.