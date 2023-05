Vorfall in Homburg 21-Jähriger greift Jugendlichen mit Klappmesser an – Polizei sucht Zeugen

Homburg · In Homburg ist es am Freitagabend zu einem Angriff mit Klappmesser gekommen: Ein 21-Jähriger hielt mit Motorrad neben einem Jugendlichen an und stach unvermittelt zu. Was die Polizei bisher über die Tat weiß.

21.05.2023, 08:29 Uhr

Foto: dpa/Philipp von Ditfurth