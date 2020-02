Lecker und gesund : Erbsen, Bohnen und Linsen sind die Küchenstars

Ein leckeres Gerichte mit Belugalinsen vom Gasthaus Unter der Linde in Saarbrücken vom vergangenem Jahr. Foto: Thomas Reinhardt

Slow Food Saarland und sieben saarländische Restaurants laden vom 1. bis 15. März zu den Hülsenfrüchtewochen.

Zum 5. Mal veranstaltet Slowfood Saarland zusammen mit saarländischen Restaurants die Hülsenfrüchtewochen. „Ziel ist es, Erbsen, Bohnen, Linsen

& Co. in ihrer großen Vielfalt zu zeigen und den Gästen ein Geschmackserlebnis zu bereiten“, kündigt Holger Gettmann von Slowfood an.

Start ist wie in den vergangenen Jahren wieder am „Erbsensonntag“. Noch heute wird in Wadrill dieser Tag mit dem „Erbsenrad“ begangen. Das brennende Rad rollt talabwärts und läutet symbolisch das Frühjahr ein. In der folgenden traditionellen Fastenzeit wurden die Hülsenfrüchte seit Jahrhunderten zu einer der wichtigsten Nahrungsquellen.

Auch in der Wern’s Mühle in Ottweiler-Fürth werden Spezialitäten mit Hülsenfrüchten aufgetischt. Foto: Thomas Reinhardt

Vom 1. bis zum 15. März sind sieben Gastronomen mit dabei, bieten in ihren Häusern Spezialitäten mit Hülsenfrüchten an. Der Landgasthof Paulus in Nonnweiler-Sitzerath kredenzt zum Beispiel Käferbohnenkrem nach Pfälzer Leberwurst-Art, Artischocke mit Vinaigrette und Salat aus Käferbohnen, Wachtelbohnen und weißen Cannellini-Bohnen sowie eine vegane Erbwurstsuppe „Schmetterlinge im Bauch“ mit Gemüsechips.

hülsenfrüchte. Foto: Slowfood

Das Gasthaus Unter der Linde in Saarbrücken St. Arnual lockt seine Gäste mit einer roten Linsensuppe mit Kokosmilch und Garnelenspieß, einem ­Lachssteak mit Erbsenpüree und Speckschaum, Perlhuhnbrust mit Erbsenpüree und Pilzstrudel sowie süßen Linsen mit Cashewnüssen und Knusperschale.

Aus Erbsen, Bohnen, Linsen & Co. lassen sich vielfältige und gesunde Meüs jeder Art kreieren. Foto: Slowfood

Im Landhotel Saarschleife in Mettlach-Orscholz stehen auf der Speisekarte: Warme Bliesgaulinsen-Speck-Quiche mit Bärlauchdip und Bettsächersalat, Leukbach-Saibling auf Erbsenmousseline sowie Wellfleisch vom Schweinebauch auf glacierten dicken Bohnen und Kartoffelstampf.

Die Wern’s Mühle in Ottweiler-Fürth bietet Rosengarten-Bachforelle mit Linsen-Kräuter-Tapenade, gesottene Bäckle vom St. Wendeler Landschwein auf lauwarnem Linsensalat mit Meerrettich-Spähnen sowie geschmorte Lammhaxenscheiben auf Saubohnen-Ragout mit Kartoffel-Krapfen an. Das Café Kostbar in Saarbrücken bereitet ein grünes Spargel-Erbsensüppchen zu, einen Linsenkeimsalat mit getrockneten Tomaten und Granatapfelkernen auf Chicorée, ein Türmchen auf der Linse mit Rote Linsen-Feta-Bratling und Rote-Bete-Hummus sowie ein Black Brownie mit schwarzen Bohnen, Datteln an Orangen-Chutney. Außerdem sind bei der Hülsenfrüchte-Woche dabei: Restaurant Frischbier’s in Schmelz-Primsweiler und Gräfinthaler Hof in Mandelbachtal-Bliesmengenbolchen.

Hülsenfrüchte sind ebenso vielfältig wie die Möglichkeiten ihrer Zubereitung. Auch in der Spitzengastronomie werde heute kaum auf Erbsen, Bohnen und Linsen verzichtet, so Holger Gettmann von Slowfood Saarland. Zum Beispiel kombiniert mit heimischen Fischen oder als Zutat in feinen Salaten oder raffinierten Suppen. Slowfood begrüßt laut Gettmann die Bemühungen verschiedener saarländischer Landwirte, angeführt von der Bliesgau-Ölmühle, Hülsenfrüchte wieder in der Region anzubauen, wo sie schon vor Jahrtausenden eine große Bedeutung hatten. Zehn Landwirte im Saarland und den angrenzenden Regionen würden inzwischen über zehn Tonnen Linsen und erhebliche Mengen Bohnen und Erbsen anbauen.

Zum Thema Hülsenfrüchte hat Slow Food Saarland eine Broschüre herausgegeben. Die bekommen Interessierte per Mail: saarland@slowfood.de oder in Druckversion bei allen teilnehmen Gastronomen.