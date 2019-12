Hauptsach gudd gess : Von Apfelmus bis Zwiwweltunk

Saarbrücken Unser Buchtipp: „Saarländische Küchenklassiker“ von Ira Schneider.

Wer gerne mal saarländische Spezialitäten kocht oder ein Büchlein mit Rezepten von Bibbelschesbohnesupp, Dibbelabbes und Co. verschenken möchte, dem sei dieses neue Büchlein empfohlen. Es heißt „Saarländische Küchenklassiker“, wurde verfasst von Ira Schneider und kommt aus dem Wartberg Verlag in Hessen. Dieser Verlag hat es sich zur Aufgabe gemacht, regionale Küchen zu porträtieren. Nach der Pfalz, dem Niederrhein, dem Sauerland und einigen anderen ist jetzt also das kleine Bundesland im Südwesten an der Reihe.