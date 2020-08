5G-Smartphones : 5G Smartphones werden bezahlbar

Info

Die Telekom vermeldete Mitte Juni bereits knapp 12 000 aktive 5G-Antennen. Bis Ende des Jahres peilt der Konzern 40 000 aktive 5G-Masten an. Konkurrent Vodafone, der als erster Anbieter ein kommerzielles 5G-Netz gestartet hat, will bis zum Jahresende mehr als 8000 Antennen in Betrieb genommen haben und mehr als 10 Millionen Menschen damit versorgen. Bei 1&1 Drillisch herrscht noch Funkstille. Telefónica hingegen hat derzeit noch keine Masten im kommerziellen Betrieb. Zwar wurden bereits etliche aufgerüstet, aber noch nicht in Betrieb genommen. Bis zum Jahresende soll 5G für Kunden der Telefónica-Marke O2 in den fünf größten deutschen Städten, also in Berlin, Hamburg, München, Köln und Frankfurt, verfügbar sein. 5G-Funkstille herrscht noch beim Neueinsteiger 1&1 Drillisch, der sein eigenes 5G-Netz vorbereitet.