Smartphones im Test : Smartphones gehen schnell zu Bruch

Viele Smartphones müssen sehr vorsichtig angefasst werden. Bei einem Sturz gehen sie leicht zu Bruch. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Saarbrücken Die Stiftung Warentest hat 24 Smartphones getestet. Sie kritisiert vor allem die Empfindlichkeit der neuen Geräte.

Fast jeder Deutsche hat eins, manche von uns sogar gleich mehrere. Viele geben Unsummen dafür aus und möchten immer das neueste Modell haben, andere behalten ihr Gerät lang. Die Rede ist von Smartphones. Die Entwicklungen in diesem riesigen Markt waren in den vergangenen Jahren rasant. Doch muss es immer das neueste Topmodell sein, oder reicht ein preiswertes Gerät aus? Die Stiftung Warentest hat 24 aktuelle Modelle getestet, von teuer bis billig. Die jetzt vorgestellten Modelle seien alle im März 2020 gekauft worden. Sie reichten vom teuren faltbaren Samsung Galaxy Fold 5G für 2100 Euro bis zum günstigen Huawei Y6s für 144 Euro. Deutliche Unterschiede gibt es laut Stiftung Warentest vor allem bei der Qualität der Kameras und den Akkulaufzeiten. Erschreckende Ergebnisse hätten vor allem die mechanischen Tests ergeben. Etliche Handys, vor allem die von Samsung, seien beim Falltest gesplittert, das getestete Fairphone sei im Regentest gescheitert. Wasser drang ein. Neben Display, Kamera und Akkulaufzeit flossen außerdem in die Bewertung noch die Grundfunktionen wie Sprach- und Empfangsqualität und Ortung, sowie die Handhabung mit ein.

Klarer Testsieger ist laut Untersuchung das teure Samsung Galaxy S20 5G für 1000 Euro. Es zeichne sich vor allem durch eine sehr gute Kamera und ein gutes, stabiles Display aus. Das beste Handy unter der 400-Euro-Grenze sei ebenfalls ein Gerät der Marke Samsung, das Galaxy A51 für 340 Euro. Unter den noch günstigeren sei das Motorola One Macro mit gutem Akku Testsieger geworden. Es kostet 178 Euro. Unter den faltbaren Smartphones habe das LG G8X ThinQ Dual Screen mit seinem stabilen Doppelbildschirm die Nase vorn. Es kostet 745 Euro.

Die faltbaren Smartphones haben laut Stiftung Warentest eine große Schwäche: Sie sind besonders stoßempfindlich. Die beiden Falter von Samsung, mit fast 1400 und 2100 Euro die teuersten Kandidaten im Feld, zeigten mehrere Schwächen. Beide seien im Falltest, der in einer Trommel bis zu hundert Stürze aus Tischhöhe simuliere, zu Bruch gegangen. Beide hätten zudem sehr kratzempfindliche Oberflächen. Das Galaxy Z Flip habe zudem nur einen schwachen Akku.

Das neue Apple iPhone SE Von Apple gab es seit vergangenem Herbst lediglich ein neues Smartphone, das iPhone SE. In die Untersuchung ist es laut Stiftung Warentest nicht mit eingeflossen, da es zu spät erschienen ist. So gibt es nur eine kurze Übersicht der technischen Daten. Mit dem iPhone SE versuche Apple jenen ein Angebot zu machen, die ein handliches und dennoch robustes Smartphone suchten. Mit Preisen ab 480 Euro für die Variante mit 64 Gigabyte sei das Gerät für ein Mittelklasse-Smartphone recht teuer, für ein iPhone aber verhältnismäßig günstig. Das neue iPhone sei gestalterisch und technisch eng mit dem iPhone 8 von 2017 verwandt. Ein wichtiger Unterschied sei aber der Prozessor. Im SE arbeite der gleiche schnelle A13-Prozessor wie im weit teureren iPhone 11. In Sachen Rechenleistung hänge das SE selbst teure Android-Konkurrenten ab. Bei der Akkuleistung gebe es aber ein schwächeres Bild ab. Der Akku halte maximal 26 Stunden, die Ladezeit sei mit 2,5 Stunden recht lang. Auch sei das SE mit lediglich einer Hauptkamera ausgestattet. Bei guter Beleuchtung liefere sie ordentliche Fotos. Überzeugen könne das Modell hingegen mit einer stabilen Konstruktion, zudem sei es wasserdicht.

Im Falltest seien gleich mehrere Kandidaten durchgefallen. Neben dem Google Pixel 4 und dem Xiaomi Mi Note 10 Pro seien fünf weitere Samsung-Geräte gesplittert. Darunter das Galaxy Note 10 Lite sowie die beiden größeren und teureren Modelle aus der S20-Serie, das S20+ (1090 Euro) und das S20 Ultra (1340 Euro). Deutlich besser abgeschnitten hat das Dritte im Bunde, das S20 (1000 Euro). Es schaffe es dank gutem Display und guter Kamera zum Testsieger.

In Smartphones werden heute meist mehrere Kameras verbaut. Das bringt aber nicht unbedingt bessere Bilder. So könne beispielsweise die Vierfachkamera des Huawei Nova 5T sowie die Dreifachoptik des Motorola One Macro nicht mit den Doppelkameras der aktuellen Pixel-Handys von Google mithalten. Einzig die Vierfachkamera des Galaxy S20 Ultra liefere beeindruckende Ergebnisse.

Das Motorola One Macro liefert bei der Kamera keine guten Werte, doch überzeugt es durch einen sehr leistungsfähigen Akku, so das Ergebnis der Untersuchung. Auch Handys mit wechselbaren Akkus waren im Test, zum einen das robuste Outdoor-Handy Xcover 4s von Samsung und das Fairphone 3. Das Fairphone sei allerdings am Regentest gescheitert. Bereits nach einem kurzen Regenschauer sei das Handy defekt gewesen.

Erstmals beim Test dabei seien zudem Smartphones gewesen, die schon für die neue und effizientere Mobilfunk-Technik 5G gerüstet seien. Darunter das Samsung Galaxy S20 und S20+. Beide Modelle seien ohne 5G-Technik etwas günstiger zu haben. Da 5G vielerorts noch nicht verfügbar ist, stelle sich die Frage, für wen sich diese Technik überhaupt lohne.

Das Testergebnis der faltbaren Handys fällt durchwachsen aus. Am besten schneide noch das LG G8X ThinQ Dual Screen für 745 Euro ab. An sich sei es ein relativ normales Smartphone, werde aber mit einer Hülle ausgeliefert, in die ein zweiter Bildschirm integriert ist. Diese Doppeldisplay-Lösung sei vor allem nützlich, um zwei Apps gleichzeitig anzuzeigen. Im Test habe sich diese Variante deutlich stabiler als die faltbaren Bildschirme gezeigt.

Teuer und empfindlich, so laute das Urteil für das Samsung Galaxy Fold 5G für 2100 Euro. Zwar könne es mit einer guten Kamera überzeugen, aber es sei mechanisch nicht besonders stabil. Zudem sei die Oberfläche des Displays äußerst kratzempfindlich.