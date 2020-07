Roaming-Gebühren : Smartphone kann im Urlaub zur Kostenfalle werden

Vom Pool in Ägypten aus die Freundin in Hamburg anzurufen, kann teuer werden. Außerhalb der EU gelten andere Tarife. Foto: dpa-tmn/Benjamin Nolte

Berlin Für 76 Prozent der Urlauber ist das Smartphone ein unverzichtbarer Reisebegleiter. Das ergab eine repräsentative Umfrage des Digitalverbandes Bitkom. Der Digitalverband warnt: Wenn Urlauber nicht aufpassen, kann das Gerät im Ausland hohe Kosten verursachen.

Innerhalb der EU kosteten Datenverbindungen dasselbe wie in Deutschland, erklärt Bitkom. Teuer wird es vor allem bei Reisen außerhalb der Union. Ein Drittel der Urlauber nutze kostenlose WLAN-Verbindungen in Hotels oder Cafés, um die böse Überraschung auf der Handyrechnung nach dem Urlaub zu vermeiden. 24 Prozent der Touristen buchten schon vor der Abreise Datentarife fürs Ausland beim eigenen Mobilfunkanbieter. Nur sechs Prozent der Befragten gaben an, die zusätzlichen Kosten in Kauf zu nehmen und weitere vier Prozent sagten, sie kaufen sich eine SIM-Karte des Ziellandes.